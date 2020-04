Povinné označování psů

Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) z roku 2017 nezavedla povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností chovatele psa v současné době je, aby v dokladu o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo uvedeno číslo mikročipu, kterým je pes označen. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Řada obcí včetně největších měst (Praha, Ostrava, …) to již takto nastaveno roky má. V ČR je provozováno také několik soukromých databází, do nichž mohou chovatelé označeného psy registrovat dobrovolně (zdarma či za poplatek). Podle další novely veterinárního zákona (přijaté v závěru roku 2019) vznikne státem vedená centrální evidence psů v Česku k 1. lednu 2022. Spravovat ji bude SVS. O konkrétních detailech vzniku registru se v současné době jedná. SVS bude chovatele o nové povinnosti v dostatečném předstihu informovat.

Odkazy na některé soukromé registry čipů lze nalézt například na webu Komory veterinárních lékařů: https://petpas.vetkom.cz/